Erciyes Üniversitesi'nde Yeni Eğitim Araştırma Hastanesi Projesi İhalesi 13 Kasım'da

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 13 Kasım'da ihalesine çıkılacak 800 yataklı Erciyes Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi 1. etabının sismik izolatör tekniğiyle inşa edileceğini söyledi.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinin yeni acil ek binasının tanıtımı amacıyla binada basın toplantısı düzenleyen Altun, ek binanın yaklaşık 148 milyon lira maliyetle yapıldığını, 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirtti.

Altun, 28 Ekim'de hizmete girecek yeni acil binasıyla hem yoğunluğu azaltmayı hem de hasta yakınlarına daha konforlu ortam sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

ERÜ yerleşkesinde yapılması planlanan 800 yataklı Erciyes Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi 1. etap projesinin onaylandığını dile getiren Altun, 13 Kasım'da proje yapım ihalesine çıkılacağını bildirdi.

ERÜ hastanelerinde herhangi bir problem olmadığını vurgulayan Altun, "Onarım giderleri sürekli artarak devam ediyor. Örneğin yıllık onarım bedeli özellikle poliklinikler ve ana binada 70-80 milyon lirayı bulmakta. Bundan tasarruf sağlamak için böyle bir projeye dönme durumu hasıl oldu. Şu anda hastanemizdeki tek kişilik odalar 15 metrekare olarak hizmet verirken bu projemizdeki odaların metrekaresi 32,5 metreye çıkacak. Çok güzel bir konfora kavuşulacak." diye konuştu.

Altun, projenin yaklaşık 340 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirileceğini kaydetti.

Projenin önemine dikkati çeken Altun, "Şehrimizde sismik izolatörün kullanılacağı ilk bina olacak." dedi.

Konuşmanın ardından Altun, beraberindekilerle yeni acil binasını gezdi.