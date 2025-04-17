Erciyes Üniversitesi'nde Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi TÜRKSOY Ofisi Açıldı

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi TÜRKSOY Ofisi açıldı.

Araştırma Dekanlığı binasındaki ofisin açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ofisin Türk dünyası ülkeleri ile ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

TÜRKSOY Genel Sekreter Özel Temsilcisi Melik Özsoy ise ofisin sıradan bir irtibat ofisi olmadığını, kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından ofisin açılış kurdelesi kesildi.