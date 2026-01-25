Kayseri'de saç nakli için eksozom üretimine başlandı

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) saç naklinde kullanılan eksozomların üretimine başlandı. DHA'ya konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, "Bununla ilgili Türkiye'de bu üretimi yapan 1-2 merkez var. Ama üniversite hastanesi ölçeğinde bizim kıyas açısından olaya yaklaşmamız daha uygun oluyorö dedi.

ERÜ'de 2012 yılında kurulan, genetik ve kök hücre alanlarında Türkiye'nin en büyük araştırma merkezi olarak bilinen GENKÖK bünyesinde 8 ay önce kök hücre üretimi yapılmaya başlandı. Merkezde sağlıklı hücreler kullanılarak ihtiyaç duyulan organlarda hücre yenilenmesi sağlanırken, 14 hastada bu tedavi yönetimi kullanıldı. GENKÖK'te ayrıca saç ekimi, cilt bakımı ve hücre transferlerinde eksozomların üretim süreçleri de tamamlandı.

DHA'ya konuşan ve kök hücre tedavisine devam ettiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, "GENKÖK'te kök hücre üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 7-8 aydır bununla ilgili üretimlerimiz devam ediyor. Hasta tedavisinde de yaklaşık 13-14 hastamızda tedavi süreçleri devam etmektedir. Aslında bunun bir özelliği etkilenmemiş sağlıklı hücreleri vücuda vermek suretiyle ilgili ihtiyaç duyulan organlarda hücre yenilenmesine bağlı tedavi süreçlerini hızlandığı durumları ortaya koymuş oluyoruz. Bunları yaparken de Sağlık Bakanlığımızın onayı doğrultusunda bu tedavi sürecini gerçekleştiriyoruz. Burada hastamıza ihtiyaç duyup duymadığını doktorumuz talep ediyor ve o doğrultuda da kök hücre temin ediyoruzö diye konuştu.

'HÜCRE TRANSFERLERİNDE ÇOK YOĞUN OLARAK KULLANILIYOR'

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) ruhsatlanmayla ilgili işlemlerin de bitmek üzere olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Altun, "Kök hücreyle yetinmiyoruz. Eksozom üretimine de başlamış durumdayız. Özellikle saç ekiminde, cilt bakımında ve son dönemde de hücre transferlerinde çok yoğun olarak kullanılan eksozom üretimiyle ilgili olarak da üretim süreçlerimizi tamamlamış durumdayız. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ruhsatlandırma işlemlerimiz bitmek üzere, onu bekliyoruz. Bunlarla da yetinmiyoruz. Yeni sağlık uygulamaları ile üniversitemizin sahip olduğu kalite ve kapasiteye uygun olarak hareket etmeye ve yeni projeler için de yoğun şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Üniversite hastaneleri olarak da bakarsak tek üniversite hastanesi olduğumuzu ifade edebilirim. Bununla ilgili Türkiye'de bu üretimi yapan 1-2 merkez var. Ama üniversite hastanesi ölçeğinde bizim kıyas açısından olaya yaklaşmamız daha uygun oluyorö ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,