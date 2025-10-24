Haberler

Erciyes Üniversitesi'nde Kıskançlık Cinayeti: Meliha Keskin Toprağa Verildi

Erciyes Üniversitesi'nde Kıskançlık Cinayeti: Meliha Keskin Toprağa Verildi
5 yıl önce boşandığı eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Meliha Keskin, Kayseri'de defnedildi. Olay sonrası şüpheli Ferhat Karakaya tutuklandı. Keskin'in 3 çocuğu koruma altına alındı.

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi'nde 5 yıl önce boşandığı Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Meliha Keskin (39), toprağa verildi. Karakaya'dan ayrıldıktan sonra eğitimine devam eden Meliha Keskin'in öğretmen olma hayali kurduğu belirtildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi'nde meydana geldi. ERÜ Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi öğrencisi, 3 çocuk annesi Meliha Keskin, fakülte binasının girişinde 5 yıl önce boşandığı eşi Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Keskin, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen, kurtarılamadı. Olay sonrası otomobiliyle kaçarken yakalanan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Keskin'in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

ESKİ EŞ TUTUKLANDI

Birçok suçtan kaydı bulunduğu belirtilen Ferhat Karakaya'nın emniyetteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği ve 'namusumu temizledim' dediği öğrenildi. Karakaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Meliha Keskin'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Cenazeye Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Meliha Keskin'in babası İsmail Keskin, ailesi ve yakınları katıldı. Meliha Keskin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Talas ilçesi Başakpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1 YIL BOYUNCA ELEKTRONİK KELEPÇE TEDBİRİ UYGULANMIŞ

Öte yandan Ferhat Karakaya'nın Meliha Keskin'den boşandıktan sonra başka biriyle birliktelik yaşadığı ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Ayrıca Ferhat Karakaya'ya yaklaşık 1 yıl boyunca elektronik kelepçe tedbiri uygulandığı, Meliha Keskin'in yenileme talebi olmaması üzere devam etmediği öğrenildi.

3 ÇOCUĞU KORUMA ALTINA ALINDI

17 yaşındayken Ferhat Karakaya ile evlenen Keskin'in hayalinin öğretmenlik olduğu ve boşandıktan sonra tekrar üniversiteye döndüğü belirlendi. Meliha Keskin'in 3 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı bildirildi.

Meliha Keskin'in babası İsmail Keskin, "Ferhat'ın kızımdan boşandıktan sonra başka biriyle yaşadığını duyduk. Kızımı çok aldattı. Olayı devamlı iyi tarafa çevirdik ama olmadı. Üniversitede son sınıfta okuyordu. Bundan sonra davanın takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
