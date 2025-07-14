Erciyes Üniversitesi'nde FETÖ Konferansı Gerçekleşti

Kayseri'de Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) "Ulusal Güvenlik Perspektifinden FETÖ'nün Analizi" konferansı gerçekleştirildi.

Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, konferansta yaptığı konuşmada, yaşanmışlıkların unutulduğunda tekrar yaşamaya maruz kalınabileceğini söyledi.

Üniversite olarak FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini şiddetle kınadıklarını vurgulayan Altun, bunun tekrarlanmaması için gerekli bilince sahip olunması gerektiğini ifade etti.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Anadolu Ajansı (AA) Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk de FETÖ'nün bir terör örgütünden daha fazlası olduğunu söyledi.

FETÖ'nün istihbari bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün 7 basamaklı bir kast sistemi var. En aşağıdan yukarı kadar şöyle bir bakarsanız; halk tabakası, sadık tabaka, ideolojik örgütlenme tabakası, teftiş kontrol, organize eden yürüten tabaka, has tabaka ve kurmay tabaka. Böyle bir örgütlenme sistemi var. Şimdi 2 tip örgüt var. Geri plan örgütler ve sahnedeki örgütler. FETÖ'ye baktığımız zaman ikisi de var. Yani hem karanlık kurulları, istişare heyetleriyle aslında yerin altında çok az kişinin bildiği tarafı da var."

Rektör Altun, konuşmaların ardından Öztürk'e, teşekkür belgesi takdim etti.

Program kapsamında, "Zaferin Adı Türkiye" konulu fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı.