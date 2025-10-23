Haberler

Erciyes Üniversitesi'nde 'Evim Kampüs' Etkinliği Başladı

Erciyes Üniversitesi'nde 'Evim Kampüs' Etkinliği Başladı
Güncelleme:
Erciyes Üniversitesi, öğrenci kulüplerinin katılımıyla 'Evim Kampüs' etkinliklerini 'Spor Dostu Evim Kampüs Günleri' temasıyla başlattı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, etkinliğin öğrenci kaynaşmasını sağladığını vurguladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından öğrenci kulüplerinin katılımları ile 3'üncüsü düzenlenen "Evim Kampüs" etkinlikleri "Spor Dostu Evim Kampüs Günleri" temasıyla başladı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Marianne Molu Amfi'de gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, düzenlenen etkinliğin öğrenci kulüplerinin bir araya gelmesi için önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Yeşil kampüste her türlü sportif faaliyetleri arttırmaya çalıştıklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Evim Kampüs etkinliği tamamıyla öğrencilerimizin birbiriyle kaynaştığı, kendi yetenek ve özelliklerini dikkate alarak kulüpleri incelediği ve bu kulüplerle birlikte nasıl bir çalışma temposu içerisinde olabileceğine karar verdiği bir süreç oluyor. Sadece kulüp tanışmaları olarak bakmıyoruz. Bunun dışında sizlere yönelik çeşitli eğlenceler, özellikle yapılan projelerimiz, devam eden öğrenci projelerimiz var. Bu projelerden de çeşitli gösteri ve sunumlar yapılıyor. Özellikle yeni gelen öğrencilerimizin üniversitemize, şehrimize alışmaları için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum."

Öğrencilere yemek ikramında bulunulduğu etkinlikte, 3 gün boyunca öğrenci kulüpleri tarafından etkinlik ve yarışmalar düzenlenecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
