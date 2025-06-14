Erciyes Üniversitesi'nde 2024 Araştırma Performansı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Erciyes Üniversitesi'nde 2024 Araştırma Performansı Ödülleri Sahiplerini Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi, 2024 Yılı Araştırma Performansı Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Töreni'ni gerçekleştirdi. Etkinlikte, yüksek performans gösteren akademisyenlere ödülleri takdim edildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı tarafından "2024 Yılı Araştırma Performansı Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Töreni" düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektör yardımcıları, senato üyeleri, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Altun, üniversitelerin en temel misyonları arasında eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı süreçleri olduğunu ifade etti.

???????Törende, 2024 yılında çeşitli araştırma projelerinde yüksek performans gösteren akademisyenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsimler öyle böyle değil! İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi

İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı

Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.