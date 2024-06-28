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Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi

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Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gazetecilik, halkla ilişkiler ve tanıtım ile radyo televizyon ve sinema bölümlerinden mezun olan 429 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, mezunların sektörde iyi bir konum edineceklerine inandığını ifade etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi'nde 3 bölümden mezun olan 429 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Gazetecilik, halkla ilişkiler ve tanıtım ile radyo televizyon ve sinema bölümlerinden mezun olan öğrenciler için Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, mezuniyet sevinci yaşayan öğrencileri tebrik etti.

İletişim Başkanlığı, TRT, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Anadolu Ajansı, Basın İlan Kurumu, kamu ve özel kuruluşlar gibi geniş bir istihdam alanı oluştuğuna değinen Aydın, mezunların sektörde iyi ve saygın bir konum edineceklerine inandığını ifade etti.

Aydın, mezun öğrencilerin fakültenin yüksek lisans programlarından da faydalanması gerektiğini dikkati çekti.

Tören, mezun öğrencilere diploma takdimi ve kep atımının ardından sona erdi.

Törene, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, kentteki ulusal ve yerel basın temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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