Erciyes Üniversitesi Hatıra Ormanı'nda Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Hatıra Ormanı'nda üniversite yönetimi ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve bölge sakinlerinin de katıldığı etkinlikte, çevreci bir şehir için fidan dikimi gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi Hatıra Ormanı'nda üniversite yönetimi ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen fidan dikim programına, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve bölge sakinleri katıldı.

Daha çevreci bir şehir için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, fidan dikimlerini özellikle gençlerle gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Rektör Altun ise desteklerinden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Daha sonra fidanlar toprakla buluşturularak can suyu verildi.