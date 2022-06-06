Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde polis, KADES'i tanıttı Kayseri'de polis ekipleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "21. Öğrenci Bahar Şenliği"nde kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı. Kayseri'de polis ekipleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "21. Öğrenci Bahar Şenliği"nde kadınlara Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıttı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, KADES tanıtımının yapılabilmesi ve toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis, bu kapsamda, 4 gün süren ERÜ'deki "21. Öğrenci Bahar Şenliği"nde 1000 adet bilgilendirici broşür dağıttı. Ayrıca, şenlikte dijital ekrana KADES bilgilendirme broşürü ve kısa tanıtım filmi yansıtıldı. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Kayseri Erciyes KADES Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde polis, KADES'i tanıttı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.