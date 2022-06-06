Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde polis, KADES'i tanıttı - Haberler

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Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde polis, KADES'i tanıttı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde polis, KADES'i tanıttı

Kayseri'de polis ekipleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "21. Öğrenci Bahar Şenliği"nde kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

Kayseri'de polis ekipleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "21. Öğrenci Bahar Şenliği"nde kadınlara Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıttı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, KADES tanıtımının yapılabilmesi ve toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, bu kapsamda, 4 gün süren ERÜ'deki "21. Öğrenci Bahar Şenliği"nde 1000 adet bilgilendirici broşür dağıttı.

Ayrıca, şenlikte dijital ekrana KADES bilgilendirme broşürü ve kısa tanıtım filmi yansıtıldı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kayseri Erciyes KADES Güncel Haberler

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