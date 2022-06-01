Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği başladı - Haberler

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "21. Öğrenci Bahar Şenliği" başladı.

Marianne Molu Amfi Tiyatro'da düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, etkinliğin iki yıllık salgın döneminin ardından yapıldığını anımsattı.

Araştırma odaklı bir üniversite olduklarının anlatan Çalış, her zaman öğrencilerinin yanında yer aldıklarını ifade etti.

Çalış, ERÜ yerleşkesinin dünyada ilk 100'e girdiğini, sadece araştırma eğitim ve öğretimle değil, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin de yerleşkede yaşanması için çalıştıklarını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından stantları gezen protokol üyelerine, geleneksel şenlik pilavı ikram edildi.

Şenlik, ilk gününde zeybek gösterisi, mehteran takımı, geleneksel Türk sporları, turnuvalar ve çeşitli yarışmalarla devam edecek.

Manga, Hande Ünsal, Fatma Turgut ile Feridun Düzağaç'ın sahne alacağı şenlik, 4 Haziranda sona erecek.