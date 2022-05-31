Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği 1 Haziran'da başlayacak - Haberler

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Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği 1 Haziran'da başlayacak

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği 1 Haziran'da başlayacak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 21. Bahar Şenliği'nin 1-4 Haziran'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 21. Bahar Şenliği'nin 1-4 Haziran'da gerçekleştirileceği bildirildi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Marianne Molu Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecekşenlikte, gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve Manga, Hande Ünsal, Fatma Turgut ile Feridun Düzağaç sahne alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, göreve geldikleri günden bu yana öğrenci odaklı yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Eğitim öğretim faaliyetleri yanında, her türlü sosyal faaliyetlerde de öğrencilerinin yanlarında olmaya özen gösterdiklerini ifade eden Çalış, şenliğin yoğun ders ve sınav sürecinin ardından öğrenciler için büyük bir moral ve motivasyon olacağını kaydetti.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

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