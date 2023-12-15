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Erciyes Teknopark'ta Teknoloji ve Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi

15 Aralık 2023 16:29 Güncelleme: 16:31 Abone Ol

Erciyes Teknopark tarafından yürütülen Bootcamp Erciyes Projesi kapsamında düzenlenen 'Teknoloji ve Kariyer Günleri' etkinliğine, sektörün önde gelen isimleri konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte, Erciyes Teknopark firmaları da katılımcılarla iş ve staj konularında bilgi alışverişinde bulundu.