Erciyes'te Yılkı Atlarının Özgür Yaşam Mücadelesi

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te özgürce dörtnala koşan yılkı atları, doğayla bütünleşiyor.

Erciyes Dağı'nın çevresinde yaşayan köylülerin bir zamanlar en büyük yardımcısı atlara teknolojinin gelişmesiyle ihtiyaç azaldı.

Bakımlarının zorluğu nedeniyle kışın dağa bırakılan ve zamanla kendi halinde yaşamaya terk edilen atlar tamamen yabanileşti.

Erciyes'in dik yamaçlarında kendilerine bir yaşam alanı belirleyen ve sürüler oluşturan yılkı atları, dağ bayır gezerek özgürce dolaşıyor.

Dik yamaçlarda gruplar halinde dörtnala koşan onlarca yılkı atına taylar da eşlik ediyor.

Yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Erciyes'in yayla ve meralarındaki tepeleri yaşam alanı edinen özgürlüğün simgesi olarak adlandırılan yılkı atları, kuraklık sonucu azalan su kaynakları nedeniyle de zaman zaman sıkıntı yaşıyor.

"2000 yılından önce burada 500'den fazla yılkı atı vardı"

Erciyes Sarıgöl Yaylası Yılkı Atları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Muhammed Koçak, AA muhabirine, derneğin 2021'de yılkı atlarını korumak için kurulduğunu söyledi.

Yılkı atları için birçok çalışma yaptıklarını anlatan Koçak, "Sarıgöl civarında 70'ten fazla yılkı atımız var. Sarıgöl kurudu. Bir su kuyusu yaptık ve buradan atlarımız ve koyunlarımız su içebiliyor." dedi.

Atların Erciyes için önemli olduğunu vurgulayan Koçak, şunları kaydetti:

"Atlar bizim bir geleneğimiz. Köyümüz de Selçuklu kasabası. Sarıgöl'de kendimizi bildik bileli atlar vardı. Sarıgöl'de at sürüleri vardı. Biz bunların var olması için mücadele ediyoruz. Mücadelemiz yaz, kış devam ediyor. İncesu Belediye Başkanımız (Mustafa İlmek) suyu getirme çalışmalarında yardımcı oldu. Kayseri Valiliği de av koruma konusuyla ilgili destek veriyor. Yılkı atları, Sarıgöl Yaylası'nın sembolüdür. 2000 yılından önce burada 500'den fazla yılkı atı vardı. Gördüğünüz her yerde böyle atlar olurdu. At sürülerine 'öğrek' deriz. 'Öğrek, öğrek gezerlerdi' derdik. Şimdi biz atların nesli tükenmesin diye korumaya, yaşatmaya çalışıyoruz."