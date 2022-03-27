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Erciyes'te sucuk yeme yarışması düzenlendi

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, "Sucukla Patla" sloganıyla sucuk ekmek yeme yarışması düzenlendi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, "Sucukla Patla" sloganıyla sucuk ekmek yeme yarışması düzenlendi.

İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda düzenlenen sucuk yeme yarışmasına, 2'si kadın 10 yarışmacı katıldı.

10 dakika süren yarışmada ilk 3'e giren yarışmacılar 9'ar tane sucuk ekmek yiyince, sıralama kurayla belirlendi.

Kura sonucu Murat Anlı birinci, Bekir Gökkaya ikinci, Zakir Gülerek ise üçüncü oldu.

Birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye de 1000 lira ödül verilen yarışmada, her üç yarışmacıya da 3'er kilogram sucuk hediye edildi.

Yarışma birincisi Anlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonu yapan Erciyes AŞ'ye teşekkür etti.

Erciyes'in Türkiye'nin en güzel kayak merkezlerinden biri olduğunu belirten Anlı, "Biraz zorlandım, 9 tane sucuk ekmek yedim. Çok güzeldi, çok eğlendik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Erciyes'te sucuk yeme yarışması düzenlendi

Erciyes'te sucuk yeme yarışması düzenlendi

Erciyes'te sucuk yeme yarışması düzenlendi

Erciyes'te sucuk yeme yarışması düzenlendi

AA / Ramazan Kaya - Güncel

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