Yeni yıl nedeniyle Erciyes'te meşaleli etkinlik düzenlendi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yeni yıl dolayısıyla meşaleli gece kayağı etkinliği gerçekleştirildi.

Tekir Kapı'daki üst tesislerde buluşan çok sayıda yerli ve yabancı turist, Erciyes AŞ tarafından organize edilen meşaleli kayak şovuna katıldı.

Kayakseverler ellerindeki meşalelerle Tekir Kapı'daki alt istasyona kadar kaydı.

Kimi ziyaretçiler ise yakılan ateş etrafında toplanarak yeni yıla girmeyi bekliyor.

Etkinliğe Konya'dan katılan Merve Soydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla yeni yılı Erciyes'te karşılamak istedikleri için buraya geldiklerini söyledi.

Soydemir, "Ortam çok güzel. Gece kayağı deneyimi çok iyiydi. Daha çok pist açılabilirse seviniriz. Herkesin yeni yılını kutluyorum." dedi.