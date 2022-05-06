ERCİYES'TE MAYIS KARI; KAYAK MERKEZİ BEMBEYAZ OLDU

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, mayıs ayında yağan karla kısa sürede beyaza büründü.

Kayseri ve çevresini etkisi altına alan yağışlı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezinde hava sıcaklığı gündüz 9, gece ise 5 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklıklarının düşmesi sonrası Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı. Kayak sezonunun kapandığı Erciyes, beyaza büründü. Kayak pistleri ise karla kaplandı. Erciyes Dağı'nda da kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel