Erciyes'te Mayıs karı güzelliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciyes'te Mayıs karı güzelliği

İhlas Haber Ajansı - Turan Bulut - Güncel
 - Güncelleme:

Erciyes'te Mayıs karı güzelliği Kayseri'de birkaç gündür sağanak yağış etkisini sürdürürken Erciyes Dağı ise yağan kar ile beraber beyaza büründü.

Erciyes'te Mayıs karı güzelliği

KAYSERİ - Kayseri'de birkaç gündür sağanak yağış etkisini sürdürürken Erciyes Dağı ise yağan kar ile beraber beyaza büründü.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'ne Mayıs ayında kar yağdı. Yağan kar ile beraber dağ beyaza bürünürken ortaya güzel görüntüler çıktı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kentte yağışların aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Güncel

Toros Dağları, Erciyes, Yağan, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title