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Erciyes'te kış sezonu açıldı

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Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te sezon açıldı. Kayakseverler karın keyfini çıkarırken, otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te sezon açıldı.

19 mekanik tesisi, 40'ın üzerinde pisti ile yerli ve yabancı kayakseverlerin tercih ettiği merkezde Tekir Kapı'da sezon başladı. Kar özleyenler kayak yaptı ya da ailesiyle kar topu oynadı.

Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, bugün itibariyle sezonu başlattıklarını söyledi.

Akşehirlioğlu, Türkiye genelinde kar yağışı yetersiz olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesinin güçlü alt yapısıyla suni karlama ile Tekir Kapı pistini açtıklarını, bundan sonra da diğer pistleri açacaklarını belirtti.

Yılbaşı için de çeşitli etkinlikler hazırladıklarını anlatan Akşehirlioğlu, "Otellerimizin doluluğu çok iyi. Misafirlerimiz ilgi göstermeye başladı, yüzde 90'ın üzerinde doluluğa ulaşmıştık. Son yağışlar ve sezonun başlamasıyla doluluk yüzde 100'e ulaşmış oldu. Bu yıl charter seferleri Çekya'dan da olacak. Onun dışında Latin Amerika ülkelerinden, Endonezya, Malezya gruplarının da Erciyes'e ayrı ilgisi var." diye konuştu.

Adana'dan okul grubuyla gelen lise öğrencisi Bere Kayalı da Erciyes'te daha önce de kayak yaptığını belirterek, "Çok keyifli geçiyor. Birkaç gün burada olacağız." dedi.

Kayak eğitmeni Veysel Değirmenci de sezonun başlamasına sevindiklerini dile getirdi.

Sezonun her yıl aralık ayında başladığını belirten Değirmenci, "İnsanlar kış turizmini özlemiş. Bugün Meksikalılara kayak öğrettim. Erciyes'i tercih edenler arasında Endonezyalılar, Tunuslular, Malezyalılar da var." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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