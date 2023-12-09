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Erciyes'te Kar Yağışı Etkili Oldu

9 Aralık 2023 14:57 Son Güncelleme: 14:59 Abone Ol

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kar yağışı etkili oldu. Kent genelinde etkili olan sağanak, Erciyes Kayak Merkezi'nde kara dönüştü. Tesislerin bulunduğu bölgede kar kalındığı 15 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altığına düştüğü Erciyes'te Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da kar yağışı aralıklarla sürüyor.