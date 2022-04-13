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Erciyes'te kar yağışı etkili oldu

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Erciyes'te kar yağışı etkili oldu

Erciyes Kayak Merkezi'nde etkili olan yağışla kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü.

Erciyes Kayak Merkezi'nde etkili olan yağışla kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü.

Erciyes AŞ'den alınan bilgiye göre, kayak merkezinde dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti.

Yağışın ardından zirveye yakın bölgelerde 2 metreyi aşan kar kalınlığı pistlerde 130 santimetreye ulaştı.

Ayrıca Hacılar ve Tekir kapılardaki mekanik tesislerle pistlerin tamamının hizmete açık olduğu bildirildi.

Erciyes'te kar yağışı etkili oldu

Erciyes'te kar yağışı etkili oldu

Erciyes'te kar yağışı etkili oldu

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Kayak Merkezi, Erciyes, kar, Güncel, Haberler

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