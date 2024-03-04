Erciyes'te Kar Kalınlığı 75 Santimetreye Ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kar etkili oldu.

Akşam saatlerinde 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan ve kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili olan yağışın ardından pistlerdeki kar kalınlığı 75 santimetre ölçüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes'te, 2 bin 200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'daki tesislerin olduğu bölgede de kar görüldü.

Kayak merkezindeki tüm pistler bağlantı yollarıyla beraber kayakseverlerin hizmetine açık durumda bulunuyor.