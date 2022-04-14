Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi sürüyor

AA - Güncel
 - Güncelleme:

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezinde ziyaretçiler, ilkbaharda kayak yapma imkanı buluyor.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezinde ziyaretçiler, ilkbaharda kayak yapma imkanı buluyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yerli ve yabancı kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlıyor.

Kayakseverler, merkezdeki dört farklı kapıda toplam 112 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimdeki 41 pistte kayak yaptı.

Doğası ve modern tesisleriyle dikkati çeken, siyah, kırmızı ve mavi kategorilerde zorluk derecelerine sahip pistlerde hafta sonları gece kayağı da yapılıyor.

Öte yandan pistlerde kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü.

Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi sürüyor

Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi sürüyor

Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi sürüyor

Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi sürüyor

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title