Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Güncelleme:
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kayak sezonun açılmasının ardından 9 haftayı geride bırakan Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırladı. Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

500

