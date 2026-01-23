Haberler

Kayseri'de "Erciyes Kış Spor Festivali" gerçekleştirilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Erciyes Kış Spor Festivali, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kış sporlarına ve turizmine katkı sunacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek Kış Spor Festivali, 2 gün boyunca spor, eğlence ve rekabet dolu etkinliklerle kış turizmine ve şehrin sporuna katkı sunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Erciyes Kış Spor Festivali", 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günleri Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında her yaştan katılımcıya hitap eden çok sayıda sportif ve eğlenceli etkinlik planlandı.

Programda "Gece Kayağı Gösterisi", "Atla Geçiş Gösterisi", "Karda Yakartop", "Slackline", "Lazer Run", "Balon Futbolu", "Çuval Yarışı", "Halat Çekme", "Kar Voleybolu", "Lastik Yuvarlama Yarışı", "Snowball (Kar Topu) Yarışı" ve "Labirent Oryantiring Parkuru" yer alıyor.

Etkinlikler saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Akşam saatlerinde gerçekleştirilecek gece kayağı gösterisi ise Erciyes'te görsel bir atmosfer oluşturacak.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ülke karıştı
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor

Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın

Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu

Zeynep Sönmez'i eledikten sonra bunu yaptı! Olanlar oldu
Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...