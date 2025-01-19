Üye Girişi
Haberler
Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi

İsrailli 3 rehine böyle serbest bırakıldı
Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik

Ateşkes sonrası yurda dönen Filistinli kadının o sözleri duygulandırdı

Erciyes Kayak Okulu'nda Yarıyıl Tatiline Özel Kayak ve Snowboard Eğitimleri

Erciyes Kayak Okulu'nda Yarıyıl Tatiline Özel Kayak ve Snowboard Eğitimleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erciyes Kayak Okulu, yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik kayak ve snowboard kursları düzenliyor. Öğrenciler, katıldıkları eğitimlerde kayak yapmanın inceliklerini öğreniyor ve eğlenceli vakit geçiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Kayak Okulu, yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik kayak ve snowboard eğitimi veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ yönetimindeki Erciyes Kayak Okulu, yarıyıl dönemi kayak ve snowboard eğitimlerine başladı.

Tatilde öğrencilerin ilgi gösterdiği eğitimler için özel kurs düzenleniyor.

Kayak okulundaki kayak ve snowboard kurslarında öğrenciler kayak yapmanın püf noktalarını öğreniyor.

Kayak okulunun 1250 lira katılım ücretli paketli kursu servis, snowboard, snowboard ayakkabısı, kayak, kayak ayakkabısı, baston, kask, gözlük, teleferik ve öğle yemeği dahil olarak kayak severlere sunuluyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
img

Ateşkese saatler kala İsrail uçakları Gazze'ye broşürler attı
img

İsrailli 3 rehine böyle serbest bırakıldı
img

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı

Joe Biden'dan ateşkesten sonra ilk açıklama
Canlı anlatım! Top direkten döndü

Top direkten döndü! Tempo bir an olsun düşmüyor
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.