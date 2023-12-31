Erciyes Kayak Merkezi Yılbaşı Öncesi Turist Akınına Uğruyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, pistler yılbaşı öncesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Yeni yıla " İç Anadolu'nun zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'na girmek isteyen kayakseverer ve tatilciler pistlerde yoğunluk oluşturuyor.

Pistleri dolduran yerli ve yabancı ziyaretçiler, Tekir, Hisarcık ve Hacılar kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 24 bin metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 26 bin 750 kişi olan ikisi gondol, 19 mekanik tesis ağıyla misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.

Rusya'dan Türkiye'ye çalışmak için gelen Yuila Skorichenko, Mersin Taşucun'da çalıştığını, çok sevdiği Erciyes'e 3 yıldır tatil için geldiğini söyledi.

Eğlenceli vakit geçirdiğini vurgulayan Skorichenko, yılbaşında Erciyes'te olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Mert Kılıç ise geldiği Mersin'de kar olmadığını bu yüzden Erciyes'e ilk defa geldiğini belirtti.

Ulaşım olarak Erciyes'in avantajlı olduğunu anlatan Kılıç, farklı etkinliklerle yılbaşında eğlenceli anlar yaşayacaklarını ifade etti.

Gülistan Doğan da yılbaşında Erciyes'te arkadaşlarıyla birlikte eğleneceklerini, havanın da güzel olmasını fırsat bildiklerini kaydetti.