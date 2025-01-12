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Erciyes Kayak Merkezi Yerli ve Yabancı Turistlerle Dolu

Erciyes Kayak Merkezi Yerli ve Yabancı Turistlerle Dolu
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle kayakseverlerle dolup taştı. Çekya ve Polonya'dan gelen turistler ile hafta sonu tatilini değerlendiren yerli ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Charter seferleriyle Çekya ve Polonya'dan Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra, hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen yerli ziyaretçiler, Tekir, Develi ve Hacılar kapılarındaki pistlerde yoğunluk oluşturdu.

İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'ndaki pistleri dolduran kayakseverler, tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Ziyaretçilerden Songül Esin, sıcak bir şehir olan Adana'dan 3 saatlik mesafeyi katederek Erciyes'e geldiğini söyledi.

Erciyes'in, kayakçılar için güzel bir tesis olduğunu dile getiren Esin, "Adana'dan 24 derecelik farka geliyoruz. Kendimi geliştirmek adına her hafta sonu buradayım. Geçtiğimiz yıllarda kar daha azdı ama bu yıl çok yağdığını düşünüyorum. Bizim için bu çok avantajlı. Arkadaşlarımla geliyordum, bu defa turla geldim ama vazgeçmiyoruz tabii." dedi.

Mersinden gelen Vildan İter ise güzel bir günde Erciyes'e geldiklerini, gondola binerek gezdiklerini belirtti.

İter, arkadaşlarıyla geldiği Erciyes'te, güneşli bir havada karın keyfini çıkarttıklarını dile getirdi.

Şevval Çot da İstanbul'dan arkadaşlarıyla geldiğini, ilk kez piste çıkıp kaymaya başladığını vurgulayarak, tesislerin güzel olduğunu aktardı.

Ziyaretçilerden Berna Uzun ise ilk defa Erciyes'e geldiğini ifade ederek, "Eğlenceli anlar yaşıyoruz, düşünce biraz canımız acıyor ama çok eğlenceli." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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