Erciyes Kayak Merkezi Türk Kayak Merkezleri Birliği'ne Üye Oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes AŞ, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) himayesinde kurulan Türk Kayak Merkezleri Birliğine üyelik daveti aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığının destekleriyle faaliyetlerini yürüten Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ile Özbekistan'ın üyesi olduğu Türk Kayak Merkezleri Birliği, 112 kilometrelik kayak pisti uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezini birliğe dahil edecek.

Erciyes AŞ üyelik sertifikasını, 11-14 Temmuz tarihleri arasında Azerbaycan Şah Dağ Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Kayak Merkezleri Birliği Zirvesi'nde alacak.

Zirvede, ayrıca Kayseri ve Erciyes Kayak Merkezi'nin tanıtımı da yapılacak.