Erciyes Kayak Merkezi Türk Kayak Merkezleri Birliği'ne Üye Oldu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) himayesinde kurulan Türk Kayak Merkezleri Birliği'ne resmen üye olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi, Azerbaycan'ın Şahdağ Kayak Merkezi'nde 11-14 Temmuz tarihleri arasında ilki düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Kayak Merkezleri Birliği Zirvesi'ne katılarak üyeliğini resmileştirdi.

Erciyes'in üyelik sertifikası, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev ve Türk Kayak Merkezleri Birliği Başkanı Rustam Najafov tarafından Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu'na takdim edildi.

Türk dünyasının en seçkin kayak merkezlerini bir araya getiren birlik, Erciyes'in uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek.

Öte yandan, bu üyelik sayesinde Türk devletleriyle her alanda daha güçlü iş birlikleri kurulacak. Karşılıklı ekonomik, sosyal ve kültürel katkılar sağlanacak. Ortak yarışmalar ve uluslararası organizasyonlarla bağlar daha da kuvvetlenecek. Bu sayede Erciyes'e mevcut pazarların yanı sıra Türk dünyasından da yeni pazarlar kazandırılacak.

Ayrıca, Erciyes Kayak Merkezi, 112 kilometrelik toplam pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.