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Erciyes Kayak Merkezi Sezonu Açtı, 3 Milyon Turist Bekleniyor

Erciyes Kayak Merkezi Sezonu Açtı, 3 Milyon Turist Bekleniyor
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Erciyes Kayak Merkezi, 30 Kasım'da kayak sezonunu açarken, bu yıl 3 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Kayak, snowboard ve zirve yürüyüşü gibi imkanlar sunan merkez, uluslararası ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kayak sezonunu 30 Kasım'da açarak 20 yıl sonra ilki yaşayan İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e, bu sezon 3 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor.

Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip Erciyes, 112 kilometre pist uzunluğu, 25 kilometrelik teleferikleri, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki tesisleriyle misafirlerine kayak ve snowboard yapma imkanı sunuyor.

Kayağın yanı sıra dağcıların da uğrak noktası olan Erciyes'e, her yıl binlerce kişi zirve yürüyüşü gerçekleştiriyor.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde, 5,6 kilometre aydınlatılmış pistleriyle gece de kayak yapılabiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, kar yağışını bereket olarak gördüklerini söyledi.

Karın kente su sağlamasının yanında Erciyes Kayak Merkezi için önemli faktör olduğunu dile getiren Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Uluslararası standardı olan Erciyes Kayak Merkezi'nin 19 mekanik tesisi ve 40 pisti var. 120 kilometreye yakın pist uzunluğu ile adeta gün boyu turistlerin rahatlıkla kayacağı bir ortam. Bu güzel tesisimize adeta her ülkeden ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Charter seferleriyle Rusya, Polonya, Ukrayna, Çekya, Belarus ile yeni dönemde İskandinav ülkeleri ve İngiltere gibi ülkelerden de kayak merkezimize misafirler gelmeye başladı. Malumunuz son 20 yıl içerisinde ilk defa kasım ayında sezonu açtık. Bu bizim için keyif verici, sevindirici."

"Hafta sonları ziyaretçi sayısı 100 binleri buluyor"

Her hafta sonu binlerce kişiyi merkezde ağırladıklarını belirten Büyükkılıç, ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını vurguladı.

Büyükkılıç, geçen yıl 2,5 milyon kişinin Erciyes'i ziyaret ettiğini aktararak, "Bu yıl erken başlayan sezonda 3 milyondan fazla kişinin Erciyes'i ziyaret edeceğini düşünüyoruz çünkü hafta sonları ziyaretçi sayısı 100 binleri buluyor. Özellikle yarıyıl tatilinde yer bulunmuyor. Otel sayımız 17 oldu." dedi.

Erciyes'in futbol sahaları, olimpik yüzme havuzları ve tenis kortlarıyla birçok spor dalında da hizmet verdiğine dikkati çeken Büyükkılıç, ziyaretçilerin yöresel lezzetlerden sucuk ekmek, pastırma ve mantı gibi birçok gastronomi lezzetini tadacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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