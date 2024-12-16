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Erciyes Kayak Merkezi'ni 70 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Erciyes Kayak Merkezi'ni 70 Bin Ziyaretçi Ağırladı
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, geçtiğimiz hafta sonunda 70 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Kayak sezonunun başlamasından bu yana yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken merkez, geçen yıl 2,5 milyon misafir ağırlamıştı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i, hafta sonunda 70 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış turizm merkezi Erciyes, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Kayak sezonunun 3 hafta önce açıldığı Erciyes, hafta sonu 70 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Geçen yıl 2 milyon 500 bin misafir ağırlayan kayak merkezi, yeni sezonda da yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor.

Toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu ve 19 mekanik tesisi olan Erciyes'in, Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu'na (ICAR) üyeliği bulunuyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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