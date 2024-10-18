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Erciyes Kayak Merkezi'ne Mevsimin İlk Karı Düştü

Erciyes Kayak Merkezi'ne Mevsimin İlk Karı Düştü
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Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi, havaların soğumasıyla birlikte mevsimin ilk karını aldı. Pistlerin büyük bir bölümü beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Kayseri'de havaların soğumasıyla Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezine mevsimin ilk karı düştü. Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre ile 3 bin 917 rakım aralığındaki yağışta, pistlerin büyük bir bölümü beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 3 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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