Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı
Bahçeli, Ferdi Tayfur'a böyle veda etti
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü
Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren eylem nedeniyle öldürüldü
Naci Görür'den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum
Naci Görür'den çok sert "İstanbul" uyarısı: Beyler şaka etmiyorum
Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar
Annesinin iple boğduğu çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar

Erciyes Kayak Merkezi'nde Ziyaretçi Beklentisi 3 Milyonu Aşacak

Erciyes Kayak Merkezi'nde Ziyaretçi Beklentisi 3 Milyonu Aşacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ni geçen yıl 2,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl ise 3 milyonun üzerinde ziyaretçi beklediklerini açıkladı. Kayak merkezinin sunduğu hizmetler ve bölgedeki turizm faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ni geçen yıl yurt içi ve dışından 2,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl ise 3 milyonun üzerinde ziyaretçi beklediklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç eşi Necmiye Büyükkılıç ile Erciyes Kayak Merkezi'nde kayakseverlerle bir araya geldi.

Kayak merkezinde incelemede bulunan Büyükkılıç, burada, Erciyes Kayak Merkezi'nin Türkiye'nin sayılı kayak merkezleri arasında yer aldığını, 19 mekanik tesise, 41 piste, 112 kilometrelik pist uzunluğuna sahip olduğuna dikkati çekti.

Güvenli ve uygun fiyatlı hizmet ortamıyla insanlara kayak keyfi yaşattıklarını aktaran Büyükkılıç, "Beyaz gelinliğine bürünmüş Erciyes'imizde ekiplerimiz sahada. Burada herhangi bir ihtiyaç olduğunda anında gerekli müdahaleler yapılıyor. Sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı yok, ekiplerimiz yine görevlerinin başında. Havaalanına 20 kilometre uzaklıkta olan ve 20 dakikada kolayca erişilebilen Türkiye'deki yegane bir kayak merkezinden söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erciyes Kayak Merkezine yapılan Yüksek İrtifa Merkezi ile bölgedeki turizm faaliyetlerini 12 aya yaymayı amaçladıklarını dile getiren Büyükkılıç, gelecek sezon Erciyes'i termal turizmle de buluşturacaklarını vurguladı.

Tüm kayakseverleri Erciyes'e davet eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Polonya, Rusya, Ukrayna, Çekya, Belarus, İskandinav ülkeleri, İngiltere ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hatırlanacağı üzere geçen sene yurt içi ve dışından 2,5 milyon misafirimiz oldu. Bu sene 3 milyonun üzerinde misafir bekliyoruz. Kayseri'miz konforlu, rahat, yeme içme mekanları huzurlu ve güvenli. Dolayısıyla hem keyif hem gastronomi kültürü hem de turizm kültürüyle zenginlikler şehri. Kayseri'mizi seviyoruz, Kayseri'mizin hizmetkarı olmayı onur sayıyoruz."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
img

Barcelona, servet ödediği futbolcuyu bir daha oynatamayacak
img

Brezilya'dan İsrailli asker hakkında karar
img

Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü
Necla Nazır, cenazedeki skandal kavgaya ateş püskürdü
Canlı anlatım! RAMS Park'ta ilk gol penaltıdan geldi
RAMS Park'ta penaltı kararı! İlk gol geldi
Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma

Son Dakika Haberleri

Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY GÖZTEPE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bournemouth Everton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bournemouth Everton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Manchester City West Ham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester City West Ham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Crystal Palace Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Crystal Palace Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Maltepe, Fatih, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 5-6 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Ocak Bergama, Ödemiş, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ocak Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.