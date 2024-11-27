Erciyes Kayak Merkezi'nde Yeni Kar Sezonu İçin Hazırlıklar Devam Ediyor
Kayseri'de 3 gündür devam eden kar yağışı, Erciyes Dağı'nı beyaza bürüdü. Kayak sezonu için hazırlıklar sürerken, güzel manzaralar kayak tutkunlarını bekliyor.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.
Kayseri'de 3 gündür etkili olan kar yağışı Erciyes Dağı'nı beyaza bürüdü.
Dağdaki sisin kalkmasının ardından kayak merkezinde güzel görüntüler ortaya çıktı.
Merkezde kayak sezonu için ekiplerin hazırlıkları devam ediyor.