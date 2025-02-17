Erciyes Kayak Merkezi'nde Spor Şenliği ve Gece Kayağı ile Eğlence Zamanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Erciyes Kayak Merkezi'nde "Erciyes'te hareket var spor şenliği" ve "Gece kayağı" etkinlikleri düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre 15-16 Şubat'ta Erciyes Tekir Kapı'da düzenlenen etkinliklerde katılımcılar eğlenceli zaman geçirdi.

Spor şenliğinde halat çekme, düello oyunu, çuval yarışı, yumurta taşıma ve slalom gibi sahne önü oyunlarının yanı sıra voleybol, badminton, halka atma ve oturarak futbol gibi sportif oyun alanları yer aldı.

Çocuk ve yetişkin danslarının bulunduğu sahne gösterileri ile katılımcılar spor keyfi yaşadı.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, çocuk ve gençlerin yer aldığı "Gece Kayağı" etkinliği de düzenledi.