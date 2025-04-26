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Erciyes Kayak Merkezi'nde Nisan Ayında Kar Yağışı

Erciyes Kayak Merkezi'nde Nisan Ayında Kar Yağışı
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, nisan ayında kar yağışı gerçekleşti. Kar yağışı 2 bin 200 rakım ve üzerindeki bölgelerde etkili oldu.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e, nisan ayında kar yağdı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Sisin de etkili olduğu Erciyes Dağı'nda, kar yağışı 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili oldu.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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