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Erciyes Kayak Merkezi'nde Kış Festivali Düzenlenecek

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek kış festivalinde spor aktiviteleri düzenlenecek ve sanatçılar konser verecek. Festivalde DJ Funky, Asude Cemre, Ferhat Göçer ve İrem Derici sahne alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde kış festivali düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası etkinlikleri kapsamındaki festivalde spor aktiviteleri düzenlenecek, sanatçılar konser verecek.

8 Mart'ta başlayacak ve 3 gün sürecek festivalde DJ Funky, Asude Cemre, Ferhat Göçer ve İrem Derici, sevenleriyle buluşacak.

Kaynak: AA / Güncel

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