Erciyes Kayak Merkezi'nde Gece Kayağı Etkinliği Düzenlendi
Erciyes Kayak Merkezi'nde, yeni yıl öncesi kayakseverler için düzenlenen gece kayağı etkinliği büyük ilgi gördü. Kayak pistlerinin doluluğu ve yerli-yabancı turistlerin katılımıyla kış turizmi canlandı.
Erciyes Kayak Merkezi'nde kayakseverler için gece kayağı yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni yıla sayılı günler kala kış turizminin gözdesi Erciyes'teki oteller tam doluluk oranına ulaştı.
Erciyes Kayak Merkezi'ne konuk olan kayakseverler de Erciyes'teki kayak pistlerinden hem gündüz hem de gece faydalanmayı sürdürüyor.
Erciyes AŞ, ortalama 2 bin 200 rakımda yer alan Tekir Kapı'daki kayak pistlerinde gece kayağı etkinliği düzenledi.
Ellerindeki meşalelerle kayak yapan kayakseverler, Erciyes'te pistleri aydınlatırken yerli ve yabancı turistler kayak yaparak gönüllerince eğlendi.