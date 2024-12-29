Erciyes Kayak Merkezi'nde Gece Kayağı Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Kayak Merkezi'nde kayakseverler için gece kayağı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni yıla sayılı günler kala kış turizminin gözdesi Erciyes'teki oteller tam doluluk oranına ulaştı.

Erciyes Kayak Merkezi'ne konuk olan kayakseverler de Erciyes'teki kayak pistlerinden hem gündüz hem de gece faydalanmayı sürdürüyor.

Erciyes AŞ, ortalama 2 bin 200 rakımda yer alan Tekir Kapı'daki kayak pistlerinde gece kayağı etkinliği düzenledi.

Ellerindeki meşalelerle kayak yapan kayakseverler, Erciyes'te pistleri aydınlatırken yerli ve yabancı turistler kayak yaparak gönüllerince eğlendi.