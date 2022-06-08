Erciyes Kayak Merkezi'nde çevre temizliği yapılacak - Haberler

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Erciyes Kayak Merkezi'nde çevre temizliği yapılacak

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Erciyes Kayak Merkezi'nde çevre temizliği yapılacak

Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde çevre temizlik etkinliği düzenlenecek.

Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde çevre temizlik etkinliği düzenlenecek.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek "Erciyes'te Mavi Yeşil Bir Gün" etkinliğinde doğada biriken atıklar toplanacak.

Kış sezonunda yurt içinden ve yurt dışından yerli ve yabancı misafiri ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi, karların erimesiyle ortaya çıkan atıklardan arındırılacak. 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik 2 bin 200 metredeki Tekir Kapı bölgesinde başlayacak.

Etkinliğe katılmak isteyenler için Mimar Sinan Parkı girişi önünden saat 10.00'da ücretsiz otobüs kaldırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, etkinliğin hem vatandaşlara temiz çevre bilinci yerleşmesi hem de Erciyes'teki fiziki ortamın güzelleşmesi açısından faydalı olacağını belirtti.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Kayak Merkezi Erciyes Güncel Haberler

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