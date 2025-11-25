Erciyes Kayak Merkezi Karla Kaplandı
Erciyes Kayak Merkezi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kısa süreli kar yağışı sonrası yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yüksek kesimlerinin beyaz örtüyle kaplandığı Erciyes'te kayak sezonu hazırlıkları ise devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel