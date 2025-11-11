Erciyes Kayak Merkezi Dünyanın En İyi 25 Kayak Merkezi Arasında!

Erciyes Kayak Merkezi, Snow Magazine Dergisi tarafından dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Snow Magazine Dergisi'nin her yıl düzenli olarak yayımladığı "Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri" listesi açıklandı.

Derginin bu yılki değerlendirmesinde, Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer aldı.

Derginin editörleri, 100'den fazla kayak merkezini, pist kalitesi, şehir olanakları, ulaşım kolaylığı, fiyat dengesi ve modern tesisler gibi kriterler üzerinden değerlendirerek listeyi oluşturdu.

Fransa, İsviçre, İtalya, ABD ve Japonya gibi kayak turizminin lider ülkelerinden birçok merkezin yer aldığı listede, Türkiye'den yalnızca Erciyes yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes'in artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en seçkin kayak destinasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

Erciyes'in bu önemli başarıya tesadüfen ulaşmadığını vurgulayan Elcuman, "Bu başarı, Kayseri'nin vizyonunu, yatırım gücünü ve turizmdeki iddiasını tüm dünyaya göstermektedir. Yıllardır planlı, sürdürülebilir ve uluslararası standartlarda bir vizyonla geliştirilen Erciyes projesi, bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı Erciyes Master Planı ile hedeflediği noktaya tam anlamıyla ulaşmıştır. Dünya çapında kabul gören bu listede Türkiye'den tek kayak merkezi olarak yer almak, hem Kayseri hem de ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.