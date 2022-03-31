Erciyes ikinci ara tatili dolu dolu geçirecek

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, okullardaki ikinci ara tatilde açık tüm pistleriyle öğrenciler ve ailelerine hizmet verecek.

"İç Anadolu'nun zirvesi" diye nitelendirilen Erciyes Dağı, martta etkili olan kar sayesinde en verimli sezonlarından birini geçiriyor.

Tüm pistleri açık olan kayak merkezi, hafta sonunu da içine alacak şekilde 11-17 Nisan'daki ikinci dönem ara tatilinde, öğrenciler ve ailelerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, bu yıl ülke genelinde olduğu gibi Erciyes'te de çok karlı, bereketli ve güzel bir kış geçirdiklerini söyledi.

Kar yağışının son 10 yılın rekorunu kırdığını vurgulayan Cıngı, eski dağcılarla konuştukları zaman da son 30 senenin en yoğun karının yağdığını öğrendiklerini aktardı.

Yurt içinden yoğun ilgi devam ediyor

Cıngı, mart sonuna gelinmesine rağmen yağışın devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hava durumunun gösterdiğine göre nisanda da yağışlar olacak ve şimdiye kadar bahar gelmesine rağmen hiçbir pistimizi kapatmadık. Erciyes, 112 kilometre pisti, 41 adet farklı zorluk derecelerindeki kayak pistiyle yoğun şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Şu anda da yurt dışından gelişler azalmasına rağmen özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi vilayetlerimizden çok yoğun yerli turist geliyor. Erciyes'in bu emsalsiz havasını teneffüs ediyorlar, pistlerin tadını çıkarıyorlar."

Erciyes'te kayağı hiç nisanın ortasından önce bitirmediklerini, zaman zaman mayısın ilk haftasına uzadığını da anlatan Cıngı, bu yıl da tüm pistlerin açık, yer yer 2 metreyi bulan ezilmiş kar kalınlığına sahip olduğunu ve sezonun mayısın ilk haftasını bulma ihtimalinin neredeyse yüzde 100 göründüğünü ifade etti.

Cıngı, yakında öğrencilerin ikinci ara tatile gireceğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tatil döneminde Erciyes'teki otellerin yine yüzde 100 doluluğa ulaşacağını tahmin ediyoruz. Şu andaki işaretler o şekilde. Ramazanda da Erciyes'te kayak devam edecek. Bütün hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Ramazan Bayramı tatilinde de inşallah mayısın ilk haftasında Erciyes'te kayak yapılıyor olacak ve Türkiye'nin dört bir tarafından misafirlerimiz bayram tatilini de geçirmek için Erciyes'i tercih edecek. İnşallah bütün dağlarımızda da hem tatil ortamından hem Ramazan Bayramı tatilinden istifade edeceğiz ve ülkemizdeki kış turizmini de geliştirmiş olacağız."

Rezervasyon için şu anda çok yoğun talep ve elektronik posta aldıklarını belirten Cıngı, "Bize 'Oteller açık olacak mı, pistler açık mı?' diye çok sayıda soru geliyor. Öğrencilerimiz için sürpriz bazı aktiviteler hazırlamış durumdayız. Kayak, snowboard, Erciyes'in muhteşem ortamı ve muhtelif sportif aktivitelerle öğrencilerimiz ve aileleri keyifli zamanlar yaşayacak." diye konuştu.