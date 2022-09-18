Erciyes'e tırmanan dağcı, üzerine kaya düşmesi sonucu öldü (2) Güncel Haberler Erciyes Dağı'nda üzerlerine kaya düşen dağcılardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Erciyes Dağı'nda üzerlerine kaya düşen dağcılardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Alınan bilgiye göre, Erciyes Dağı'na tırmanış yapmak için Ankara'dan gelen 7 kişilik gruptan 2'si yorulunca inişe geçti. Bu sırada üzerlerine kaya parçası düşen İ.K. ve U.B. yamaçtan aşağı düştü. Durumu fark eden grup üyeleri, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) sevk edildi. Yaralılar, jandarmaya ait helikopterle Hisarcık Kapı'daki piste getirilerek 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralılardan U.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Dağcı İ.K. ise kent merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün Toros Dağları Erciyes Ankara Güncel Haberler

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