Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e mayıs ayında kar yağdı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kar, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili oldu.

Aralıklarla sağanağın görüldüğü kent merkezinde de hissedilen hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi.