Erciyes'e Mayıs Ayında Kar Yağdı
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e mayıs ayında kar yağdı. Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili oldu. Aralıklarla sağanağın görüldüğü kent merkezinde de hissedilen hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e mayıs ayında kar yağdı.
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Kar, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili oldu.
Aralıklarla sağanağın görüldüğü kent merkezinde de hissedilen hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi.