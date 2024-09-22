Erciyes Dağı'nın Zirvesine Kar Yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın zirvesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur, kara dönüştü ve karla kaplandı. Hava sıcaklıkları ise kent genelinde 13 dereceye kadar düştü.
TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı.
Erciyes Dağı'nda sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur kara dönüştü. 3 bin 500 rakımdaki Hörgüç Kaya mevkisi ile 3 bin 917 metreleri arasında etkili olan kar yağışıyla birlikte, Erciyes Dağı'nın zirvesi karla kaplandı. Kent genelinde hava sıcaklığı ise 13 dereceye kadar düştü.