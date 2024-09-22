TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı.

Erciyes Dağı'nda sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur kara dönüştü. 3 bin 500 rakımdaki Hörgüç Kaya mevkisi ile 3 bin 917 metreleri arasında etkili olan kar yağışıyla birlikte, Erciyes Dağı'nın zirvesi karla kaplandı. Kent genelinde hava sıcaklığı ise 13 dereceye kadar düştü.