Erciyes Dağı'nın Zirvesine Kar Yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın zirve kesimlerine kar yağışı gerçekleşti. 3 bin 917 metre yükseklikteki dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Sabaha karşı 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nın zirve kısmında yağış etkili oldu.
Yağan kar ile dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Kent genelinde ise sabah saatlerinde yağmurlu hava etkili oldu.