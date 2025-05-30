Erciyes Dağı'nda Bulutlar Görsel Şölen Sunuyor

Erciyes Dağı'nın tepesini kaplayan bulutlar görsel şölen oluşturdu

KAYSERİ - Kayseri'de Erciyes Dağı'nın tepesini kaplayan bulutlar görsel şölen oluşturdu.

Kayseri'de sıcaklıkların düşmesi ile birlikte Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın tepesini bulutlar kapladı. Yaz aylarına girerken de eteklerinde hala kar olan Erciyes Dağı, tepesinde oluşan bulutlarla birlikte kartpostallık görüntüler oluştururken görenlere de görsel şölen yaşattı.