Erciyes Dağı'nda Bulutlar Görsel Şölen Sunuyor

Erciyes Dağı'nda Bulutlar Görsel Şölen Sunuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın tepesini kaplayan bulutlar, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte görsel şölen oluşturdu. Yaz aylarında hala kar bulunan dağ, bulutlarla birlikte kartpostallık görüntüler sunuyor.

Erciyes Dağı'nın tepesini kaplayan bulutlar görsel şölen oluşturdu

KAYSERİ - Kayseri'de Erciyes Dağı'nın tepesini kaplayan bulutlar görsel şölen oluşturdu.

Kayseri'de sıcaklıkların düşmesi ile birlikte Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın tepesini bulutlar kapladı. Yaz aylarına girerken de eteklerinde hala kar olan Erciyes Dağı, tepesinde oluşan bulutlarla birlikte kartpostallık görüntüler oluştururken görenlere de görsel şölen yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şiddet iddiasıyla gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' yaşananları anlattı

Apar topar gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' sessizliğini bozdu
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Kayserispor'dan Acun Ilıcalı'ya olay sözler

Süper Lig ekibi Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.