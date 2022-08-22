Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcıyı JAK timi kurtardı
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Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcı, İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.
Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcı, İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, E.K, tırmanış yaptığı sırada Çobanini mevkisinde düşerek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye giden JAK timi, ANDA arama kurtarma ekiplerinin de yardımıyla dağcıyı bulunduğu yerden aldı.
Tekir Kapı bölgesine getirilen E.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel