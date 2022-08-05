Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcıyı JAK timi kurtardı Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcı, İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından kurtarıldı. Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcı, İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından kurtarıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, A.E.B,.dağın Şeytan Vadisi bölgesinde tırmanış yaptığı sırada düşerek sağ dizinden hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye giden JAK timi, dağcıyı alarak güvenli bölgeye getirdi. A.E.B. yapılan müdahalenin ardından ailesine teslim edildi. Güncel AA / Esma Küçükşahin Toros Dağları Kayseri Erciyes Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcıyı JAK timi kurtardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.